Demain Nous Appartient spoiler : Judith victime d’une agression ! (vidéo épisode du 26 février)

Demain nous appartient spoiler – L’opération pièce d’or du mas d’Alex va mal finir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Judith va être agressée au Halles par un client qui l’accuse d’escroquerie !











En cause, le fait que le gagnant de leur jeu de la pièce d’or n’ait jamais été dévoilé. Un client furieux débarque aux Halles et veut voir Alex. Mais il n’est pas là, Judith assure être la patronne. Le client en question l’accuse alors d’avoir escroquer tout le monde…

Judith explique calmement que le gagnant a voulu rester anonyme et ils l’ont donc respecté. Mais le client hausse le ton et agresse verbalement la jeune femme. Arthur, du stand d’à côté, vient à la rescousse et le fait sortir. Judith est choquée de ce qui vient de se passer.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2149 du 26 février 2026 : Judith agressée par un client

