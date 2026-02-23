« Qui veut épouser mon fils ? » fait son grand retour ce soir sur M6 (23 février 2026)



Publicité





C’est un retour qui devrait faire parler ! Ce soir, juste après « Mariés au premier regard », M6 dégaine à 23h30 la nouvelle saison de « Qui veut épouser mon fils ? », l’émission culte des années 2010.











Publicité





Une émission culte de retour

Créée en 2006, « Qui veut épouser mon fils ? » a marqué toute une génération avec quatre saisons à succès. Adapté dans plus de 20 pays (Espagne, Italie, Belgique, Argentine, Pays-Bas, Brésil, Portugal, Norvège…), le format s’est imposé comme un phénomène international. En 2025, il s’est même exporté en Afrique francophone, preuve que les relations mère-fils et la quête de l’amour sont universelles !

Le principe reste inchangé : des célibataires séduisants – parfois un peu maladroits – cherchent l’amour… sous l’œil (très) attentif de leur mère.

4 duos mère-fils hauts en couleur

Cette saison, quatre célibataires se lancent dans l’aventure, toujours très proches de leur maman, parfois même encore installés chez elle.



Publicité





Anthony (40 ans) & Joëlle (73 ans)

Crooner au cœur tendre installé en Isère, Anthony est chanteur, auteur-compositeur et pianiste. Père de deux enfants, il est retourné vivre chez sa mère après une rupture marquante. Joëlle veille sur lui comme sur un trésor : petits-déjeuners, linge impeccable, massages du soir… Mais si Anthony rêve d’une relation stable, leurs critères amoureux sont diamétralement opposés. Obtenir l’aval de Joëlle s’annonce corsé !

Nicolas (27 ans) & Carole (48 ans)

Originaires de La Réunion, ce duo complice et festif partage tout… même les sorties en boîte de nuit ! Graphiste et fondateur de sa propre agence, Nicolas est prêt à aimer après une rupture douloureuse. Mais Carole, femme de caractère, attend pour son fils une partenaire douce, sincère et surtout pas superficielle.

Kilian (27 ans) & Karine (50 ans)

Dans les Vosges, Kilian n’est jamais passé inaperçu. Créatif, flamboyant et assumé, il cherche aujourd’hui un homme avec qui construire une relation durable. Très protectrice, Karine veut pour son “petit prince” quelqu’un de sincère, capable de voir au-delà des apparences.

Serge (55 ans) & Anne-Marie (78 ans)

Artiste de cabaret, jongleur et trapéziste, Serge a parcouru le monde… mais peine à trouver l’amour. Trop réservé selon lui, il peut compter sur Anne-Marie, maman au franc-parler savoureux, bien décidée à lui trouver la femme de sa vie – et pourquoi pas des petits-enfants !

Des étapes riches en émotions

Au programme de cette saison animée par Delphine Wespiser :

– Speed-datings décisifs

– Premiers rendez-vous avec le fils… puis avec la mère

– Emménagement chez belle-maman, moment clé de l’aventure

– Week-ends romantiques à l’étranger (Espagne, Belgique, Italie…)

– Cérémonie finale, où le célibataire devra trancher : écouter son cœur ou sa mère ?

Car la grande question reste entière : ces fils auront-ils le courage de quitter celle qui, jusqu’à présent, était la femme de leur vie ?

Rendez-vous ce soir à 23h30 sur M6, juste après Mariés au premier regard, pour découvrir le grand retour de Qui veut épouser mon fils ?.