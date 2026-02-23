« Mariés au premier regard » : Mathieu et Julie vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

Alors que le premier épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un premier mariage était sur le point de se dérouler.


Vous êtes déjà impatient de savoir si Mathieu et Julie se sont dits oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !

Dans l’épisode 2 lundi prochain sur M6, Mathieu et Julie vont se plaire au premier regard. Ils se plaisent physiquement et découvrent qu’ils ont chacun une fille, un point qui les rassure. Et sans grande surprise, ils vont bien se dire oui !

Vous assisterez aussi à la suite des préparatifs du mariage de Laury et Anthonin, compatibles à 90%. Et vous découvrirez Jenna et Laurent, deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.


Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 2 mars pour suivre l’épisode 2 de « Mariés au premier regard » !

« Qui veut épouser mon fils ? » fait son grand retour ce soir sur M6 (23 février 2026)
La meilleure boulangerie de France du 23 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ? (boulangeries de la semaine)
Le Meilleur Pâtissier : après Mercotte, Laetitia Milot annonce son départ !
Audiences 22 février 2026 : la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques large leader
Audiences 22 février 2026 : la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques large leader


