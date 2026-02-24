Demain Nous Appartient spoiler : la police arrête Marceau ! (vidéo épisode du 27 février)



Demain nous appartient spoiler – Marceau va déraper dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que c’est les vacances, Marceau va subtiliser les clés du lycée à sa mère et organiser une fête clandestine…











Au programme, vente de vêtements pour l’asso, musique, et alcool ! Mais alertés par le bruit, Nordine et Manon débarquent ! Marceau assure avoir l’autorisation de sa mère, qui est la proviseure du lycée Georges Brassens.

Mais Nordine et Manon lui font remarquer qu’il n’y a rien de légal… Ils vont devoir emmener Marceau au commissariat ! Eric risque de ne pas du tout apprécier…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2150 du 27 février 2026 : Marceau arrêté au lycée

