« L’île de la tentation » spoiler : une double alarme et un feu de camps choc la semaine prochaine ! (épisode 7)

Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 6 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire que c’est une double alarme qui va retentir sur l’île des femmes !











Dans le prochain épisode, alors que les femmes font du yoga pour essayer de se détendre, l’alarme retentit ! Et à peine quelques minutes plus tard, une seconde alarme est déclenchée ! Les femmes comprennent que deux de leurs compagnons ont donc cédé à la tentation.

Le stress est immense pour Virginie, ayant vu Rémi partir en date de 24h avec sa tentatrice. Elle est convaincue qu’il fait partie des deux hommes qui ont cédé…

Et quand vient le moment du feu de camps des femmes, c’est évidemment un cataclysme. Laureen tombe de haut et fond en larmes en découvrant que Tino a cédé à la tentation et l’a trompée avec Emma.



Elisa n’est pas épargnée non plus, elle découvre Julien comme elle ne l’a jamais vu, à deux doigts de craquer. Elle est sous le choc et annonce qu’il est entrain de la perdre.

A la fin, il ne reste plus que Virginie et Lucie, qui attendent de savoir quel est le second homme à avoir cédé à la tentation. Lucie ne va pas tarder à découvrir ce qu’a fait Hugo… Et dans l’extrait de la semaine suivante, soit dans deux semaines, on peut voir que l’alarme va retentir sur la plage des garçons : une femme s’est vengée et a cédé ! Quant à Laureen, elle demande une confrontation avec Tino. Il tente de lui mentir et finit par avouer…

La suite le mardi 3 mars dans l’épisode 7 sur W9 !