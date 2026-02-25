Des racines et des ailes du 25 février 2026 : le sommaire ce soir sur France 3



Des racines et des ailes du 25 février 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro intitulé « Sur les chemins oubliés des pays de Savoie », ​Carole Gaessler vous emmène sur le sentier des douaniers en Normandie.





Des racines et des ailes du 25 février 2026 « En Normandie, sur le sentier des douaniers »

Ce soir, dans ce nouveau numéro inédit de Des racines & des ailes, cap sur le littoral normand, qui abrite l’un des plus beaux sentiers de grande randonnée de France. De Honfleur au Mont-Saint-Michel, en passant par les plages du Débarquement, nous parcourons 620 kilomètres à la rencontre de personnalités passionnées et hors du commun.

L’historien Florent Plana s’est donné pour mission de transmettre aux enfants de soldats américains le récit des heures tragiques vécues par leurs pères le 6 juin 1944. Depuis dix ans, il mène une enquête approfondie outre-Atlantique, recueillant les témoignages des derniers survivants.



Au Rozel, Sarah et Alan Beleguic vivent une véritable aventure contemporaine. Le couple s’investit sans relâche pour sauver un château du XIIIe siècle, qu’ils ont transformé en chambres d’hôtes. Rien ne les destinait à la gestion d’un monument historique de cette envergure, mais ils espèrent un jour en devenir propriétaires.

Dans le Cotentin, les cabanes traditionnelles, symboles du patrimoine populaire, sont aujourd’hui menacées par la montée des eaux. Emmanuel Fauchet s’est lancé le défi de les préserver à tout prix.

Sur la Côte Fleurie, l’architecte d’intérieur Claire Fernagut achève la restauration de deux villas remarquables, témoins de l’âge d’or des bains de mer.

Équipé de sa grande parabole, l’ornithologue Sébastien Provost capte les chants des oiseaux marins afin de constituer une vaste banque sonore, accessible à tous.

Enfin, le photographe Antoine Soubigou, célèbre pour ses clichés du Cotentin, entreprend un nouveau projet : mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour faire vivre et rayonner leur territoire.