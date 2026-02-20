Demain Nous Appartient spoiler : Lizzie sous le choc, elle découvre... (vidéo épisode du 25 février)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Lizzie ne s’attendait pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours et alors qu’elle a un crush pour Waren, le beau boulanger des Halles, elle va découvrir que ses frères lui ont arrangé un date !











Lizzie est furieuse ! Sans rien lui demander, Jack et Jordan lui ont arrangé un date avec Waren et en leur présence ! Elle trouve la situation humiliante. Mais Jack et Jordan assurent qu’ils voulaient bien faire, ils veulent lui donner un coup de pouce pour qu’elle soit heureuse… Mais Lizzie ne le voit pas de cette façon…

Lizzie réussira-t-elle à démarrer une belle histoire avec Waren ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2148 du 25 février 2026 : Lizzie remontée contre ses frères

