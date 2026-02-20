Danse avec les Stars : pourquoi Julien Lieb et Elsa Bois ne danseront pas ce soir



Alors que le quatrième prime de « Danse avec les Stars » se déroule en ce moment même en direct sur TF1, les téléspectateurs ont appris une nouvelle inattendue en cours de soirée.











Julien Lieb ne peut pas danser ce soir

En effet, Julien Lieb et sa partenaire Elsa Bois ne fouleront exceptionnellement pas le parquet ce vendredi soir. L’annonce a été faite en direct par l’animateur Camille Combal, qui a tenu à rassurer le public.

Demi-finaliste de la Star Academy, Julien Lieb est contraint de déclarer forfait pour ce quatrième prime pour raisons médicales. Comme le prévoit le règlement de l’émission, chaque célébrité a en effet droit à une absence justifiée pour raison de santé au cours de la saison.

« Tout près de l’opération »

Victime de soucis de santé ces derniers jours, le chanteur a même confié avoir été « tout près de l’opération » cette semaine. Une situation inquiétante qui l’a obligé à lever le pied et à renoncer, à contrecœur, à sa prestation de ce soir.



Heureusement, plus de peur que de mal. Son état de santé s’est amélioré et rien de grave n’a finalement été détecté.

Un retour prévu le 6 mars

Bonne nouvelle pour les fans : Julien Lieb devrait être de retour sur le parquet dans deux semaines pour le prime 5, qui aura lieu le vendredi 6 mars. Il retrouvera alors sa partenaire Elsa Bois avec, sans aucun doute, l’envie de briller encore davantage après cette pause forcée.

En attendant, la compétition continue ce soir en direct sur TF1 et un couple sera éliminé en fin de soirée.