Demain Nous Appartient spoiler : Martin recueille un témoignage capital ! (vidéo épisode du 27 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Brice Mussard a tué sa femme et Martin va être déterminé à le coincer dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Martin va recueillir un témoignage capital !











Publicité





Au commissariat, Martin interroge Bruno. Ce dernier explique que Brice et Nadia Mussard sont venus déjeuner au mas vendredi dernier, le midi, pour fêter l’anniversaire de Nadia. Bruno assure n’avoir rien vu de bizarre, l’avocat était aux petits soins avec sa femme… Mais d’un seul coup, Bruno se souvient d’un détail capital : Nadia l’a regardé bizarrement à la fin et lui a fait un geste de la main. Il n’a pas compris mais quand il le refait à Martin, celui-ci reconnait très bien : il s’agit d’un code, un appel à l’aide des femmes maltraitées quand elles ne peuvent pas parler !

Bruno n’a pas reconnu ce geste fait par Nadia, qui est en fait le geste international d’appel au secours. Il s’en veut tandis que Martin détient désormais un élément important pour coincer Brice.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Judith victime d’une agression ! (vidéo épisode du 26 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2150 du 27 février 2026 : Bruno donne une info capitale à Martin

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.