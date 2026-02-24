Ici Tout Commence spoiler : le voleur démasqué, Zoé apprend une grande nouvelle (vidéo épisode du 27 février)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Zoé n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, elle va découvrir que c’est sa petite soeur, Inès, qui a volé les couteaux.











Avec Lionel, ils vont récupérer les couteaux et les rendre aux Leroy. Mais contre toute attente, c’est ensuite une incroyable nouvelle qui attend Zoé ! Marc, Jim et Thibault vont venir Zoé pour lui présenter leur excuses pour l’avoir accusée à tort.

Et cerise sur le gâteau, tout ça leur a fait réaliser ce que voulait Dominique : les couteaux sont à elle ! Zoé n’en revient pas, elle pense qu’elle ne les mérite pas après leur avoir caché sa maladie. Mais Jim assure que ses mots ont dépassé sa pensée, ce n’était pas à elle de leur dire et de toute façon il était trop tard.

Zoé accepte alors les couteaux avec un grand soulagement et elle propose à Jim de cuisiner une dernière fois ensemble avec ces couteaux avant qu’elle les revende…



