N’oubliez pas les paroles du 24 février 2026 : Maxime reste et passe un cap !

N’oubliez pas les paroles du 24 février 2026, 8 victoires pour Maxime – Après plus de deux semaines de Jeux Olympiques, votre jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » était de retour ce soir et Maxime a signé deux nouvelles victoires tout en franchissant le cap des 50.000 euros de gains !











N’oubliez pas les paroles du mardi 24 février 2026, Maxime continue

Dans le détail ce mardi soir, Maxime a remporté 1.000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20.000 euros sur la seconde. Il totalise ainsi 54.000 euros de gains en 8 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 24 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.