Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une découverte capitale sur Brice (vidéo épisode du 2 mars)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’enquête sur la mort de Nadia va avancer grâce à Roxane dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Martin est déterminée à faire tomber Brice pour le meurtre de sa femme, Roxane lui annonce qu’elle a retrouvé une femme, surement une ex, qui a pris la fuite…











Publicité





Roxane a tout épluché, elle a d’abord liké toutes les publications de Brice, elle pense qu’ils étaient en couple. Mais plus tard, elle l’a bloqué et elle a déménagé presque du jour au lendemain à Lille !

Pour Roxane, aucun doute : elle cherchait à fuir Brice. Et ce dernier s’est ensuite mis en couple avec Nadia. Martin compte l’interroger et justement, Roxane a anticipé et lui remet déjà ses coordonnées.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : la police arrête Marceau ! (vidéo épisode du 27 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2151 du 2 mars 2026 : Roxane retrouve une ex de Brice

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.