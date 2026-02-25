N’oubliez pas les paroles du 25 février 2026 : Maxime passe encore un cap et fait grimper ses gains



N’oubliez pas les paroles du 25 février 2026, 10 victoires pour Maxime – Maxime a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il a passé le cap des 10 victoires et a encore brillé en faisant grimper ses gains !











N’oubliez pas les paroles du mercredi 25 février 2026, Maxime passe le cap des 10 victoires

Dans le détail ce mercredi soir, Maxime n’a rien gagné sur la première émission mais il a ensuite remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la deuxième. Il totalise ainsi 74.000 euros de gains en 10 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 25 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.