Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une découverte capitale ! (vidéo épisode du 10 février)

Demain nous appartient spoiler – Roxane va faire une découverte capitale dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Karim est infiltré pour démanteler le réseaux d’escorts, Roxane va découvrir le nom de la personne à sa tête !











Roxane analyse tout et découvre un numéro qui correspond certainement à la personne à la tête du réseau. Mais il s’agit d’un numéro virtuel acheté sur une appli basée en Bulgarie… Elle explique à Karim qu’il faut faire une demande au procureur et réquisitionner l’appli pour savoir qui l’a acheté. Ça pourrait prendre des semaines !

Roxane propose alors à Karim de faire « à sa façon » et de demander les autorisations après… Et bingo, le nom de l’acheteur apparait : Karen Laugier ! Ils tiennent désormais leur coupable et on peut dire qu’ils sont surpris en découvrant qu’il s’agit d’une femme.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2137 du 10 février 2026 : Roxane démasque Karen

