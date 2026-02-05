N’oubliez pas les paroles du 5 février 2026 : Maxime continue et fait grimper ses gains



N’oubliez pas les paroles du 5 février 2026, 6 victoires pour Maxime – Nouvelles victoires de Maxime ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Le maestro confirme son joli début de parcours !











N’oubliez pas les paroles du jeudi 5 février 2026, Maxime continue

Dans le détail ce jeudi soir, Maxime n’a rien gagné sur la première émission mais il a ensuite remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Il totalise ainsi 23.000 euros de gains en 6 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 5 février l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.