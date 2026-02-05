Quotidien du 5 février 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 5 février 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 5 février 2026

🕵️‍♂️ Vincent Crouzet — « Le jour où je suis devenu espion » (Éd. de l’Observatoire)

🎙️ Laure Grandbesançon — « Les Odyssées » sur France Inter



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 5 février 2026 à 19h25 sur TMC.