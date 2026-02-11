Demain Nous Appartient spoiler : Sara et Roxane se retrouvent ! (vidéo épisode du 16 février)



Demain nous appartient spoiler – Sara et Roxane ont vécu des jours compliqués dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». L’arrivée de Vahina dans leur vie a fait exploser leur couple et elles viennent de mettre en place une garde alternée avec Enora… Mais rassurez-vous, dans quelques jours, elles vont se réconcilier !











Au commissariat, Nordine remet à Roxane un bouquet de fleurs laissé pour elle à l’accueil… Elle y découvre un joli message de Sara. Et celle-ci est juste là et les rejoint !

Sara dit à Roxane qu’elle est la femme la plus merveilleuse du monde, elle se réjouit qu’elle soit rentrée à la maison avec Enora. Nordine s’éclipse, les laissant roucouler comme deux adolescentes. Et Sara annonce à Roxane qu’elle lui réserve une surprise… Mais elle va devoir attendre d’être à la maison pour la voir !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2141 du 16 février 2026 : Sara et Roxane réconciliées

