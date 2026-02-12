« Mort d’un berger » : le téléfilm avec Anny Duperey ce soir sur France 3 (12 février)



Publicité





« Mort d’un berger », avec Anny Duperey et Guillaume Arnault, c’est le téléfilm rediffusé une énième fois ce jeudi soir sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV







Publicité





« Mort d’un berger » : l’histoire

Au cœur du massif du Sancy, en Auvergne, Patrick, berger d’une quarantaine d’années, est retrouvé après une attaque d’une extrême violence. Persuadée que des loups sont à l’origine de sa mort, sa mère Marceline n’a plus qu’une idée en tête : se venger.

Mais la découverte d’un meurtre change tout. Sa soif de justice prend alors une autre tournure : qui est le véritable prédateur qui lui a arraché son fils unique ?



Publicité





Casting complet : interprètes, personnages

Avec Anny Duperey (Marceline Dalmas), Guillaume Arnault (Le Muet), Daphné Girard (Juliette), Edouard Montoute (Capitaine Durinteau), Hélie-Rose Dalmay (Adjudant Mélanie Rosier), Soren Prévost (Jean-Guillaume Fuchs), Nadia Fossier (Marion Fuchs), Pascal Gimenez (Patrick Dalmas), Côme Thieulin (Adrien Michterlich), Esther Gaumont (Christelle), Olivier Saladin (Cédric Marchal), Martine Gautier (Nicole Marchal)…