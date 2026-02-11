Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Marseille après le passage du chef ? (11 février)



Cauchemar en cuisine, restaurant Tapas Rojas à Marseille le 11 février 2026 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Antonio dans son restaurant à Marseille, dans les Bouches du Rhône.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







En mars 2025, Philippe Etchebest est intervenu au restaurant Tapas Rojas pour soutenir Antonio, un chef espagnol qui dirige l’établissement depuis plus de dix ans, mais qui voyait sa clientèle diminuer progressivement.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la visite du chef a porté ses fruits ! Ces derniers mois, les avis sont dithyrambiques : les clients louent aussi bien la qualité de la cuisine espagnole que l’ambiance conviviale et la gentillesse du patron.



Sur TripAdvisor, on peut notamment lire : « Une super découverte en plein Marseille ! Tapas Rojas, c’est l’Espagne à portée de main : une ambiance chaleureuse, une cuisine pleine de saveurs et un service vraiment correct. »

Sur Google, autre avis très positif : « Une superbe découverte : les tapas sont tout simplement excellents, savoureux, bien présentés et préparés avec des produits de qualité. Chaque bouchée est un vrai plaisir. »

Un vrai succès donc pour Philippe Etchebest, qui a aidé Antonio à remettre son restaurant sur les rails.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.