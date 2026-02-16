Demain Nous Appartient spoiler : terrible nouvelle pour Nordine ! (vidéo épisode du 19 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nordine va apprendre une mauvaise nouvelle dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Manon l’a blessé en lui faisant une démo de son stage avec un expert en krav-maga, il a fait une séance d’ostéopathie avec Gloria et elle a senti que quelque chose n’allait pas…











Publicité





Et alors qu’il est entrain de déjeuner en mangeant un gros burger et des frites, Nordine reçoit un appel de William qui vient d’avoir ses résultats d’analyse ! Résultat : Nordine est malade. Il est atteint d’une stéatose hépatique, c’est à qu’il a beaucoup trop de gras dans le foie.

William recommande à Nordine de revoir son hygiène de vie, il va devoir manger sainement : il va devoir supprimer les sucres rapides, les acides gras saturés et le sel ! Il lui a pris rendez-vous chez un nutritionniste et il refera un bilan dans un mois. Nordine est sous le choc, il arrête immédiatement de manger son burger et s’inquiète…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Georges sous le choc, il découvre… (vidéo épisode du 19 février)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2144 du 19 février 2026 : Nordine est malade

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.