« Les aventuriers de l’Arche perdue » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (17 février)

« Les aventuriers de l’Arche perdue » est encore une fois en mode rediffusion ce mardi soir sur M6. Un film culte avec Harrison Ford dans la peau d’Indiana Jones.





A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur M6+ et sa fonction direct.







« Les aventuriers de l’Arche perdue » : l’histoire

En 1936, en pleine jungle péruvienne, Indiana Jones échappe de peu à une embuscade alors qu’il recherche une idole sacrée. De retour à son poste de professeur d’archéologie, il reçoit la mission de récupérer le médaillon de Râ détenu par son ancienne fiancée, Marion Ravenwood, devenue tenancière d’un bar isolé au Népal. Cet artefact égyptien permettrait de localiser le lieu secret où repose l’Arche d’Alliance.

Mais Adolf Hitler et ses hommes convoitent eux aussi l’objet aux pouvoirs extraordinaires. Marion et Indiana se lancent alors dans une aventure autour du globe pour retrouver la mystérieuse Arche avant les nazis, affrontant poisons, pièges, serpents et trahisons.



Avec : Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones), Karen ALLEN (Marion Ravenwood), Paul FREEMAN (René Belloq), Denholm ELLIOTT (Marcus Brody), Ronald LACEY (Toht), John RHYS-DAVIES (Sallah), Alfred MOLINA (Sapito), Anthony HIGGINS (Gobler)

5 choses à savoir sur votre film

– Steven Spielberg s’est inspiré du film « L’ Homme de Rio » de Philippe de Broca pour réaliser ce premier opus de la saga;

– Sorti en 1981 sous le titre « Les aventuriers de l’Arche perdue », le film a ensuite été exploité sous le titre « Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue » à partir de l’an 2000;

– Un tournant dans la carrière d’Harrison Ford. Et pourtant il a bien failli ne pas avoir le rôle. Nick Nolte et Tom Selleck ont en effet été pressentis pour camper le rôle principal;

– Une partie de tournage s’est déroulé en France et plus précisément au sein de la base sous-marine de La Rochelle (scènes dans les cavernes souterraines impliquant le sous-marin nazi, ndrl);

– Très gros succès lors de sa sortie en salles, le film a généré près de 400 millions de dollars de recettes mondiales. En France il a attiré 6.4 millions de spectateurs dans les salles obscures.

« Les aventuriers de l’Arche perdue » : bande-annonce