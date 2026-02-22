Demain Nous Appartient spoiler : une belle histoire pour Lizzie ? (vidéo épisode du 25 février)



Demain nous appartient spoiler – Lizzie va tomber amoureuse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que c’est Jack qui au départ avait flashé sur Waren, ce dernier n’est pas gay et Lizzie a un crush sur le beau vendeur de la boulangerie des Halles…











Et dans quelques jours, il semblerait que Lizzie ait toutes ses chances ! Sur la promenade du Lido à Sète, Lizzie croise Waren qui livre du pain. Et c’est lui qui l’interpelle pour lui parler ! Il est désolé de ne pas avoir pu venir au déjeuner proposé par Jack et Jordan mais il promet de se rattraper…

Waren demande même à Lizzie, tout sourire, son numéro ! Il lui fait promettre de lui écrire… Enfin le début d’une belle histoire pour Lizzie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2148 du 25 février 2026 : Victoire accuse le coup

