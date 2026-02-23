« La vache » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (23 février 2026)



Le film « La vache » est en mode rediffusion ce lundi 23 février 2026 sur France 3. Un film signé Mohamed Hamidi « La vache » met en scène Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, et la vache bien sûr.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en streaming via la fonction de France.TV. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







La vache : le synopsis

Fatah, modeste agriculteur algérien, consacre toute son attention à sa vache Jacqueline, qu’il rêve de présenter à Paris, au Salon de l’Agriculture. Le jour où il reçoit la précieuse invitation sous les yeux émerveillés des habitants de son village, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, décide de se lancer dans l’aventure. Il embarque pour Marseille avant d’entamer une traversée de la France à pied jusqu’à la Porte de Versailles.



Au fil de la route, Fatah et Jacqueline enchaînent les rencontres inattendues et les surprises, vivant une aventure humaine riche en solidarité, en émotions et en éclats de rire.

Un périple tendre et surprenant au cœur de la France d’aujourd’hui.

Vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle.

Le film « La vache », c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.