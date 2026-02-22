Enquête Exclusive du 22 février 2026 : sommaire du numéro ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 22 février 2026, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h40 sur M6 pour un numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, la rediffusion de « Tsaatans de Mongolie : les derniers hommes libres ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 22 février 2026 : votre émission en résumé « Tsaatans de Mongolie : les derniers hommes libres »

Surnommés « le Peuple des rennes », ils comptent parmi les communautés les plus fascinantes de la planète. Ils ne sont plus qu’environ deux cents à vivre dans l’extrême nord de la Mongolie, au cœur d’un territoire isolé, difficile d’accès et balayé par un froid glacial.

Longtemps coupés du reste du monde, les Tsaatans, nomades éleveurs de rennes, ont su préserver leurs traditions ancestrales et perpétuent la pratique du chamanisme. Répartis en petits clans familiaux, ils habitent de modestes tentes de toile et affrontent des hivers où les températures chutent jusqu’à –40 °C. Malgré ces conditions extrêmes, ils affirment être heureux, libres au milieu d’une nature grandiose et intacte, sans jamais se plaindre. Leur quotidien et leur conception du bonheur offrent un contraste saisissant avec nos modes de vie occidentaux.



Aujourd’hui pourtant, la modernité frappe à leur porte. La technologie progresse et la scolarisation, désormais obligatoire pour les enfants, soulève de profondes interrogations. Faut-il les préserver d’un progrès perçu comme une menace ou leur permettre d’accéder à l’éducation et à une intégration dans le monde contemporain ? Les Tsaatans savent qu’un choix s’impose : défendre leurs traditions ou embrasser la modernité, préserver leur liberté ou céder au confort. À un tournant décisif de leur histoire, parviendront-ils à préserver leur identité face à la rencontre inévitable entre leur univers et le nôtre ?

Ce documentaire nous entraîne dans un voyage spectaculaire, à la découverte d’un monde hors du temps, miraculeusement préservé.

Enquête Exclusive du 22 février 2026, extrait vidéo

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.