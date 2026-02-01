Demain Nous Appartient spoilers : Mona accusée, Georges enquête, les résumés jusqu’au 20 février 2026



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 20 février 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026.











On peut déjà vous dire que Mona va être accusée de sabotage au Spoon. Pendant ce temps là, malgré sa suspension, Georges mène l’enquête et il fait une étrange découverte au lycée… Martin se désolidarise.

A l’hôpital, Gloria craque devant un patient. Quant à Sara et Roxane, elles tentent de recoller les morceaux… Et des nouveaux débarquent : Brice, un brillant avocat, et sa femme Nadia. Mais loin des apparences, Brice dévoile son vrai visage devant sa femme…

Les résumés de DNA du 16 au 20 février 2026

Lundi 16 février 2026 (épisode 2141) : Georges fait une étrange découverte au lycée. Marceau et Diane préparent un coup qui secoue le lycée. Sara et Roxane tentent des approches différentes pour se reconquérir.



Mardi 17 février 2026 (épisodes 2142) : Une lettre pour Victoire fait basculer l’enquête. Roxane se montre très entreprenante. Erica découvre la supercherie de Marceau.

Mercredi 18 février 2026 (épisode 2143) : Georges ne peut plus compter sur Martin. Mona est accusée de sabotage. Gloria craque devant un patient.

Jeudi 19 février 2026 (épisode 2144) : Georges se rapproche dangereusement de la vérité. Raphaëlle découvre la notoriété de son collègue Brice. Nordine appréhende son bilan de santé.

Vendredi 20 février 2026 (épisode 2145) : Georges découvre l’envers du décor. Avec sa femme Nadia, Brice montre son vrai visage. Waren fait une révélation troublante aux jumeaux Roussel.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.