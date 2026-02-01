Ligue 1 : Strasbourg / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 dimanche 1er février 2026 – Strasbourg / PSG en direct, live et streaming, c’est ce soir à l’Orange Vélodrome. Suite de la 19ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Strasbourg.





Un match à suivre ce soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







Publicité





Ce dimanche soir Strasbourg accueille le PSG au Stade de la Meinau pour la 20ᵉ journée de Ligue 1. Le Racing, bien installé en première moitié de tableau, joue devant son public avec l’envie de confirmer sa forme solide cette saison et de gêner l’un des cadors du championnat. De son côté, le PSG, leader du championnat avant cette journée, vient avec l’objectif de conforter sa position en tête et d’enchaîner un nouveau succès en Ligue 1.

Ce duel, entre une équipe strasbourgeoise ambitieuse et un PSG dominateur, promet d’être intense et disputé dans une atmosphère souvent bouillante à la Meinau.



Publicité





Strasbourg / PSG – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Petrovic – Doué, Doukouré, Sarr – Bakwa, Diarra, Santos, Barco – Lemaréchal, Moreira – Emegha

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Zaire-Emery, Tape, Beraldo, Hernandez – Mayulu, Neves, Lee – Mbaye, Ramos, Barcola

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Strasbourg / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Strasbourg / PSG, 20ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.