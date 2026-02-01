20h30 le dimanche du 1er février 2026 : les invités de Laurent Delahousse

20h30 le dimanche du 1er février 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c'est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd'hui ? On vous dit tout !


20h30 le dimanche du 1er février 2026 : les invités de Laurent Delahousse
« 20h30 le dimanche » du 1er février 2026, les invités

> Face à l’écran : Michèle Laroque
Depuis près de quarante ans, Michèle Laroque trace sa route avec l’enthousiasme de ses débuts. Au cinéma, au théâtre ou derrière la caméra, la comédienne séduit toujours autant par son talent et son sens de l’humour. Elle est à l’affiche de la saison 5 de Emily in Paris ainsi que de L’Infiltrée, le premier film d’Ahmed Sylla, en salles le 11 février.

> Le club 20h30 : Charlotte Casiraghi, Christophe André et Alessandra Sublet
Peut-on vraiment reprendre la main sur nos vies, apprendre à mieux vivre avec nos fragilités et tenir à distance les élans moroses de notre époque ? Pour en débattre sur le plateau de 20h30 le dimanche, Laurent Delahousse reçoit Charlotte Casiraghi, philosophe et autrice, Alessandra Sublet, qui publie son premier roman « Toi que je n’attendais plus » (Robert Laffont), ainsi que Christophe André, médecin psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.


