Demain Nous Appartient spoilers : un mort, le secret de Fred dévoilé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 23 au 27 février 2026)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la véritable disparition de Fred. Après la supercherie pour Georges, Fred disparait réellement. Et alors que Samuel est revenu de vacances, il n’a pas d’autre choix que de dévoiler la vérité à Victoire : Fred est bipolaire ! Elle accuse le coup alors que de son côté, Fred va mal et fait une tentative de suicide…

Pendant ce temps là, une nouvelle enquête complexe commence pour la police de Sète. La femme de Brice Mussard est retrouvée morte à son domicile

! Si tout laisse à penser à un cambriolage qui a mal tourner, Martin va rapidement soupçonner Brice…

Chez Bart, on organise l’anniversaire d’Enora. Mais ça tourne mal quand Erica fait tomber le gâteau…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 2146) : Fred reste introuvable, malgré les efforts de la police. La vie amoureuse de Lizzie mobilise toute sa famille. Martin est perplexe face au couple Mussard.

Mardi 24 février 2026 (épisodes 2147) : Martin a des soupçons à la suite d’un grave cambriolage. Bart et Erica viennent en renfort pour l’anniversaire d’Enora. Victoire ne digère pas le secret de Fred.

Mercredi 25 février 2026 (épisode 2148) : Tout le monde est convaincu de l’innocence de Brice, à l’exception de Martin. Le plan de Jack et Jordan tombe à l’eau. Fred a trouvé refuge chez son concurrent.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 2149) : Une histoire de linge qui en dit long… Marceau prend possession du lycée dans le dos d’Erica. Arthur devient le sauveur des Halles.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 2150) : Bruno a un souvenir déterminant pour l’enquête. En confiance, Marceau et Diane vont trop loin. Les tensions entre Karim et Arthur se cristallisent.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 23 au 27 février 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…