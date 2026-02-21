Les rencontres du Papotin du 21 février : Muriel Robin ce soir sur France 2 (VIDÉO)



Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 21 février 2026 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Muriel Robin.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 21 février 2026 : Muriel Robin face à la rédaction du Papotin

Figure incontournable de l’humour et de la scène française, Muriel Robin a traversé les époques avec une parole libre et une authenticité qui ont touché plusieurs générations. En marge du Festival de l’Alpe d’Huez, la rédaction du Papotin l’a rencontrée au cœur des sommets enneigés. Animée par le désir d’un échange sincère, elle s’est confiée avec franchise, alternant révélations touchantes et moments de franche rigolade. Un rendez-vous à la fois chaleureux, lumineux et résolument dans l’esprit Papotin.

VIDÉO bande-annonce



Publicité



📅 Muriel Robin sous une avalanche de questions des Papotins dans cet épisode inédit des Rencontres du Papotin, ce samedi 21 février à 20h30 sur France 2 ! ❄️#LesRencontresduPapotin #LePapotin @mumurobin pic.twitter.com/FxjVIQbXm1 — Le Papotin (@JournalPapotin) February 19, 2026

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Le Papotin est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction orchestrée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef du journal et psychologue. Ensemble, ils échangent autour des articles et des personnalités qui feront l’objet des prochaines interviews. En 2022, Kiosco.TV et Quad+TEN, sur une idée originale de Éric Toledano et Olivier Nakache, lancent sur France 2 une adaptation télévisée inspirée du journal.

Les Rencontres du Papotin, un rendez-vous mensuel à découvrir sur France 2, chaque samedi à 20h30.