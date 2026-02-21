Ligue 1 : PSG / Metz en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 21 février 2026 – PSG / Metz en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 23ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Metz au parc des Princes.





Un match à suivre ce soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce samedi soir, le PSG accueille le FC Metz au Parc des Princes. Les Parisiens sont actuellement 2ᵉ du championnat et cherchent à enchaîner après une victoire importante en Ligue des champions contre Monaco, tandis que Metz pointe 18ᵉ et lutte pour le maintien.

Sur le plan sportif, le PSG aborde cette rencontre avec l’objectif de reprendre des points face à la lanterne rouge et de coller au rythme de Lens, actuel leader.



PSG / Metz – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Mbaye, Ramos, Doué

🔵 Metz (composition probable) : Fischer – Kouao, Gbamin, Mboula, Ballo-Touré – Munongo, A. Touré, Deminguet – Hein, H. Diallo (c), Tsitaishvili

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Metz ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Metz, 23ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.