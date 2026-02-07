Demain Nous Appartient spoilers : Vahina dit tout, Fred s’écroule, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 9 au 13 février 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 9 au 13 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton sétois « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le réseau d’escorts. Karim se lance dans une mission infiltration et Roxane finit par remonter jusqu’à Karen Laugier… Celle-ci fait chanter Philippine, qui fait un faux témoignage au commissariat pour la couvrir. Mais quand Vahina se réveille à l’hôpital, elle décide enfin de tout dire !

Pendant ce temps là, Ellie a le coeur brisé et Samuel la console. Elle pense à quitter Sète… Quant à Fred, il va mal et fait un malaise au lycée, où il s’écroule devant ses élèves.

En fin de semaine, une disparition force Georges à reprendre du service. Et Aurore et Erica ont une belle surprise en achetant des huitres du mas d’Alex.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 9 au 13 février 2026

Lundi 9 février 2026 (épisode 2136) : Karim joue un double jeu dangereux. L’état de santé de Fred inquiète de plus en plus son entourage. Samuel console Ellie de sa peine de cœur.

Mardi 10 février 2026 (épisodes 2137) : L’identité de monsieur Hyde est enfin dévoilée. Entre Violette et Ellie, une amitié à reconstruire. Jordan subit les retombées de la campagne de communication.

Mercredi 11 février 2026 (épisode 2138) : Philippine réalise l’impact de son mensonge. Aurore et Erica découvrent que l’amitié vaut de l’or. Fred se met en danger au lycée.

Jeudi 12 février 2026 (épisode 2139) : Vahina brise enfin le silence. Jack est perturbé par l’arrivée d’un nouveau vendeur aux Halles. Raphaëlle se rapproche de son nouveau collègue, Brice.

Vendredi 13 février 2026 (épisode 2140) : Une disparition force Georges à reprendre du service. Roxane et Sara croisent un nouveau couple surprenant. Waren met Jack au défi.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 9 au 13 février 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…