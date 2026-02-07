Star Academy estimations finale : Ambre sera-t-elle la gagnante ? Léa en retard (SONDAGE)

Par /

Publicité

Star Academy 2024 estimations finale sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy alors que la finale se déroule en ce moment. Dans quelques heures, on connaitra le nom de la grande gagnante !


Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Ambre qui est toujours en tête.

Star Academy estimations finale : Ambre sera-t-elle la gagnante ? Léa en retard (SONDAGE)
Capture TF1


Publicité

En effet, Ambre compte actuellement 58% des votes de notre sondage. Elle est toujours loin devant Léa, qui est à l’heure actuelle à 42%. Ambre a une belle avance et est donc la mieux placée pour remporter la victoire ce soir ! Mais évidemment, il ne s’agit que d’un sondage et tout peut arriver, d’autant que les prestations des deux finalistes ce soir peuvent finir de convaincre les téléspectateurs indécis.

Ambre sera-t-elle la grande gagnante de la Star Academy 2025 ? A vous de décider qui vous voulez voir gagner la finale en votant pour votre académicienne préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !


Publicité

Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ?

Ambre
57.52%
Léa
42.48%

Toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy : à quelques heures de la finale, la cagnotte de Léa explose !
Star Academy : à quelques heures de la finale, la cagnotte de Léa explose !
Star Academy du 7 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 7 février 2026 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy estimations finale : Ambre toujours favorite face à Léa avant le prime ! (SONDAGE)
Star Academy estimations finale : Ambre toujours favorite face à Léa avant le prime ! (SONDAGE)
Star Academy du 7 février : la finale ce soir sur TF1, qui sera la gagnante ? (VIDÉO)
Star Academy du 7 février : la finale ce soir sur TF1, qui sera la gagnante ? (VIDÉO)


Publicité


Retour en haut