Star Academy estimations finale : Ambre sera-t-elle la gagnante ? Léa en retard (SONDAGE)

Star Academy 2024 estimations finale sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy alors que la finale se déroule en ce moment. Dans quelques heures, on connaitra le nom de la grande gagnante !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Ambre qui est toujours en tête.







En effet, Ambre compte actuellement 58% des votes de notre sondage. Elle est toujours loin devant Léa, qui est à l’heure actuelle à 42%. Ambre a une belle avance et est donc la mieux placée pour remporter la victoire ce soir ! Mais évidemment, il ne s’agit que d’un sondage et tout peut arriver, d’autant que les prestations des deux finalistes ce soir peuvent finir de convaincre les téléspectateurs indécis.

Ambre sera-t-elle la grande gagnante de la Star Academy 2025 ? A vous de décider qui vous voulez voir gagner la finale en votant pour votre académicienne préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy finale, qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ambre 57.52% Léa 42.48%

Toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.