20h30 le samedi du 7 février 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 7 février 2026 : Le cœur fait « Boum »

Il y a quarante-cinq ans, une jeune fille de 13 ans était emportée dans un véritable tourbillon. Vic Beretton, interprétée par Sophie Marceau, devenait alors l’icône de toute une génération, et « La Boum » un phénomène de société.

Un succès qui n’avait pourtant rien d’évident à l’époque, et dont la réalisatrice Lisa Azuelos prolonge aujourd’hui l’esprit avec LOL 2.0, à découvrir au cinéma dès le 11 février.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV