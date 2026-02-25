Arnaques du 25 février 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6



Publicité





Arnaques du 25 février 2026 – Ce mercredi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A découvrir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur M6+







Publicité





Arnaques du 25 février 2026 : le sommaire

L’artisan destructeur de maisons : des victimes ruinées !

Julien Courbet et l’équipe d’« Arnaques ! » se penchent sur le cas de Monsieur B, un entrepreneur accusé d’encaisser d’importants acomptes avant de s’évanouir dans la nature. À Montesson (Yvelines), Noëlle a vu sa maison familiale démolie puis laissée inhabitable après avoir versé jusqu’à 42 200 euros. Dans le Pas-de-Calais, Audrey et William dénoncent des travaux désastreux sur huit logements, représentant près de 50 000 euros de pertes. L’enquête révèle également des pressions exercées sur certains clients, des témoignages troublants d’un ancien salarié sur les conditions de travail, ainsi que des demandes de règlements vers un compte basé en Espagne.

L’épicier arnaqueur qui plume les producteurs : 8 000 euros d’impayés !

Monsieur T se présente comme épicier et promet une mise en avant prestigieuse ainsi qu’une visibilité internationale à des producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Mais derrière ces belles paroles, une dizaine de petits fournisseurs se retrouvent sans paiement : terrines d’autruche, biscuits artisanaux, limonades, vins… pour un total avoisinant les 8 000 euros. Sophie, éleveuse d’autruches, cumule près de 700 euros de factures impayées, tandis que la famille Seguin évoque 600 euros. D’autres parlent de plus de 1 000 euros envolés. À chaque fois, les mêmes engagements non tenus, des excuses répétées, puis plus aucune nouvelle. L’équipe de Julien Courbet a mené les investigations.



Publicité





Casino, panneaux solaires, famille piégée : les secrets de Monsieur F !

Monsieur F, commercial en panneaux solaires, est soupçonné d’avoir perçu des acomptes avant de disparaître. Dans le Var, Éric et Justine lui font confiance pour financer l’achat de leur premier snack, mais perdent 20 000 euros d’héritage. À Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales), des retraités déboursent jusqu’à 8 500 euros pour huit panneaux solaires et une pompe à chaleur : deux ans plus tard, seuls six panneaux sont installés, sans raccordement, et la pompe n’a jamais été livrée. Dans la même rue, d’autres clients dénoncent des travaux bâclés, des pressions commerciales et jusqu’à 9 000 euros supplémentaires nécessaires pour remettre l’installation aux normes. Au total, une douzaine de victimes évoquent un préjudice dépassant 80 000 euros. Mais qui se cache derrière Monsieur F ? Les équipes d’« Arnaques ! » se sont lancées à sa poursuite.