« Elevée par une meurtrière » : votre téléfilm ce 6 février sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Elevée par une meurtrière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 6 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Elevée par une meurtrière ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Elevée par une meurtrière » : l’histoire, le casting

Ellie achève son année scolaire avec brio et rêve désormais de partir en vacances avec sa meilleure amie, Isla. Mais la mort tragique d’une camarade de classe, précipitée du haut d’une falaise, vient bouleverser leur quotidien…



Publicité





Avec : Matreya Scarrwener (Ellie), Lauren K. Robek (Marion), Khamisa Wilsher (Isla), Roark Critchlow (Nathan)

Et à 16h, « Je ne suis pas une mauvaise mère ! » (rediffusion)

Fraîchement divorcée d’Adam, Leah embauche une nouvelle nounou afin de pouvoir partir en déplacement professionnel à Washington. À son retour, elle découvre sa fille enfermée depuis plusieurs jours, sans eau ni nourriture, tandis que la nounou s’est volatilisée. Bientôt, Leah se retrouve piégée : on l’accuse d’abandon et du vol d’une précieuse collection de pièces appartenant à son ex-mari.

Avec : Cindy Busby (Leah), Lane Edwards (Adam), Chelsey Reist (Valérie Dobbs), Lucia Walters (La détective Santos)