Les 12 coups de midi du 6 février : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 6 février 2026, 139ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une victoire à 3000 euros ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il semble plus que jamais inarrêtable !











Les 12 coups de midi du 6 février, l’étoile mystérieuse se dévoile

Cyprien voit son incroyable cagnotte personnelle totaliser 605 013 euros, entre gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un bretzel est apparu. Il s’ajoute aux deux autres indices : un ring de boxe en image de fond et un périscope.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



