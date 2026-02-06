Plus belle la vie spoiler : Melvin arrêté, la police fait une nouvelle découverte choc ! (9 février 2026)



Plus belle la vie en avance du 9 février 2026 – La police va finalement arrêter Melvin lundi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 9 février 2026, Baptiste réussit à neutraliser Melvin Chaliot grâce à la bombe lacrymogène laissée par Blanche.











Jean-Paul et Stanislas arrivent au même moment et procèdent à son arrestation. Le lendemain au commissariat, Melvin finit par connaitre avoir volé l’ordinateur de Noémie pour Théo Bonant. Et c’est Théo qui avait enlevé Morgane pour lui, il appelait ça « un troc de vengeance ». La police comprend que comme Théo n’a pas pu transporter Morgane seule, il y a un troisième homme dans l’affaire. Melvin dit qu’il ne le connait que par son pseudo sur le forum, « Alpha Rex ».

Jean-Paul finit par comprendre que Laura Tanguy risque d’être ciblée, Morgane file la prévenir et demande à Eric de l’emmener à l’extérieur de Marseille… Mais au commissariat, Jean-Paul et Stanislas préviennent Patrick : il y a trop de messages inquiétants sur le forum masculiniste, ils pensent qu’une vague d’agressions se préparent !



