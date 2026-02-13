Erica : lancement de la saison 2 avec Julie de Bona et Grégory Fitoussi le 5 mars 2026



Après le succès de sa première saison, TF1 a annoncé le grand retour de la série « Erica » avec une saison 2 inédite, à découvrir dès le jeudi 5 mars à 21h10. Adaptée des best-sellers de Camilla Läckberg, la fiction revient avec 6 épisodes de 52 minutes, inspirés des romans « L’oiseau de mauvais augure », « L’enfant allemand » et « La sirène ».











Un duo toujours au cœur de l’intrigue

On retrouve Julie De Bona dans le rôle d’Erica Faure et Grégory Fitoussi dans celui du capitaine Patrick Saab. À leurs côtés : Théo Fernandez (Martin Moulin), Maud Baecker (Anna Faure-Maillol), Hubert Delattre (Dan), Catherine Benguigui (Christine Saab) et Benjamin Douba Paris (Eddy Diallo).

Cette saison accueillera également de nombreux guests, parmi lesquels Jeanne Bournaud, Aurélie Pons, Guy Lecluyse, Maxime Lélue, Maxence Danet-Fauvel, Aminthe Audiard, Margot Heckmann, Scali Delpeyrat, Camille Lavabre, Claire Borotra, Pauline Bression et Mathieu Spinosi.

Entre enquêtes et tempêtes personnelles

Dans la continuité des événements de la saison 1, l’écrivaine Erica Faure et le capitaine Patrick Saab doivent faire face à de nouveaux défis. Enquêtes captivantes, secrets enfouis, ex-femme qui refait surface, mariage à organiser… Le duo tentera de préserver son équilibre familial malgré les épreuves.



📅 Rendez-vous dès le jeudi 5 mars à 21h10 sur TF1