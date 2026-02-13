Ici Tout Commence spoiler : Hector reçoit une proposition, va-t-il changer d’avis ? (vidéo épisode du 17 février)



Ici tout commence spoiler – Hector Jourdain est professeur à l’institut Auguste Armand depuis qu’Anouk est partie en vacances dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais la cheffe Revero s’apprête à faire son retour à Hector à tirer sa révérence…











A l’institut dans quelques jours, Anaïs décide d’aller faire un tour au cours du chef Jourdain. Elle est bluffée en goûtant le plat préparé par Malik ! Malik et Ismaël vantent les mérites d’Hector, qu’ils trouvent être un excellent professeur. Ils regrettent que ça soit déjà son avant-dernier cours…

Anaïs décide alors de tenter une nouvelle proposition à Hector afin qu’il reste. Mais le chef esquive et prend la fuite… Finira-t-il par changer d’avis ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1374 du 17 février 2026 : Hector va-t-il changer d’avis ?

