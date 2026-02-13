Pierre Garnier : à quand le deuxième album pour le gagnant de la Star Academy 2023 ?



Deux ans après sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Pierre Garnier s’apprête à franchir un nouveau cap. Révélé au grand public en remportant la Star Academy en 2023, le jeune chanteur a connu une ascension aussi fulgurante qu’impressionnante. Ce soir, il sera sous les projecteurs des Victoires de la Musique, nommé dans la catégorie artiste masculin de l’année. Une consécration précoce qui confirme l’ampleur du phénomène.





Pourtant, derrière les flashes et les nominations, Pierre Garnier a choisi de disparaître momentanément.







Une pause assumée après l’euphorie

Depuis plusieurs semaines, les fans ont remarqué son absence. Pas de retour remarqué sur les primes de la Star Academy, peu de publications sur les réseaux sociaux, et un silence inhabituel. Un retrait qui n’a rien d’un désintérêt, mais tout d’un choix mûrement réfléchi.

En décembre dernier, sur la scène de l’Accor Arena, le chanteur avait prévenu son public avec émotion :



« Je vous aime juste. On va se quitter un moment après ces quatre futures dates et j’espère que je reviendrai vous voir et que je serai en pleine forme, et que vous répondrez encore présent, et que je chanterai mes nouvelles chansons. Franchement je suis triste de vous quitter même si ça va me faire un peu de bien, du repos. »

Une déclaration qui sonnait déjà comme un tournant. Après une tournée intense et une médiatisation permanente depuis sa victoire, Pierre Garnier a décidé d’appuyer sur pause.

Le défi du deuxième album

Car derrière cette mise en retrait se cache un enjeu majeur : le deuxième album. Celui de la confirmation. Son premier projet, porté par l’engouement post-émission et un public fidèle, a bénéficié d’un contexte exceptionnel. Mais le deuxième disque est souvent le plus scruté. Il doit prouver que l’artiste ne doit pas seulement son succès à un télé-crochet, mais à une identité musicale solide et durable.

Que racontera Pierre Garnier dans ces nouvelles chansons qu’il promettait déjà à l’Accor Arena ? Ira-t-il vers une évolution plus intime, plus mature ? Conservera-t-il l’ADN pop qui a séduit le grand public ou prendra-t-il un virage artistique plus audacieux ?

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Le mystère reste entier, et ce silence alimente autant l’impatience que les interrogations.

Une stratégie payante ?

Dans une époque où les artistes sont sommés d’être omniprésents, cette disparition temporaire intrigue. Mais elle peut aussi s’avérer stratégique. En se retirant après une surexposition, Pierre Garnier évite l’essoufflement et laisse le désir se recréer.

Sa nomination aux Victoires de la Musique ce soir vient rappeler que, même discret, il reste au centre du jeu. Une récompense viendrait consacrer cette première phase de carrière et offrirait un tremplin idéal pour annoncer la suite.

Une chose est sûre : l’attente autour de son deuxième album est déjà forte. Et dans le cas de Pierre Garnier, le silence pourrait bien être le prélude à une nouvelle déflagration musicale.