« Forrest Gump » : 3 choses à savoir sur le film avec Tom Hanks ce soir sur TF1 (22 février 2026)

« Forrest Gump », avec Tom Hanks, est en mode rediffusion ce dimanche 22 février 2026 sur TF1. Un film culte signé Robert Zemeckis avec Tom Hanks dans la peau de Forrest Gump.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 et/ou sur TF1+ via sa fonction direct.







Signé Robert Zemeckis, ce film devenu culte met en scène Tom HANKS (Forrest Gump), Robin WRIGHT (Jennifer Curran), Sally FIELD (Mme Gump), Gary SINISE (Le lieutenant Dan Taylor) ou bien encore Mykelti WILLIAMSON (Benjamin Bufford-Blue/Bubba Blue).

« Forrest Gump » : histoire, synopsis, interprètes

Assis sur un banc à Savannah, Forrest Gump attend son bus. Pour passer le temps, il engage la conversation avec les autres voyageurs. Il leur raconte son histoire… une existence hors du commun, jalonnée d’événements aussi improbables qu’extraordinaires. Né avec un QI de 75, Forrest a pourtant grandi avec cette conviction transmise par sa mère : « N’est stupide que celui qui fait des choses stupides ! »



3 choses à savoir sur votre film

❚ Le film est adapté du roman éponyme “Forrest Gump” de Winston Groom publié en 1986 par le scénariste Éric Roth qui a décidé de mettre l’histoire d’amour au premier plan, devant les aventures fantastiques.

❚ Le film a reçu 50 récompenses dont 6 Oscars et 3 Golden Globes en 1995 pour le film, le réalisateur, le scénariste, l’acteur Tom Hanks, le montage et les effets visuels.

❚ Avant de revenir à Tom Hanks, le rôle-titre a été proposé par Robert Zemeckis à plusieurs acteurs dont Bill Murray et John Travolta. Après avoir refusé le rôle, ce dernier a déclaré que « décliner le rôle de Forrest Gump a été une grande erreur »

« Forrest Gump » un grand classique du cinéma à voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur TF1.