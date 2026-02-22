« Meurtres sur la Côte Fleurie » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (22 février 2026)



« Meurtres sur la Côte Fleurie » au programme TV du 22 février 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres sur la Côte Fleurie », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres sur la Côte Fleurie » : l’histoire

Rien d’inhabituel, en apparence, pour Clément Royan que d’être dépêché sur une affaire de meurtre. Mais l’enquête bascule lorsqu’il découvre que la victime est un ancien employé du casino dirigé par sa propre grand-mère, Denise Royan.

Obligé de renouer avec une famille qu’il avait quittée pour faire carrière dans la police, Clément est contraint de replonger dans l’univers feutré des casinos, pilier de l’empire familial. Entre traditions normandes solidement ancrées, secrets soigneusement dissimulés et rancœurs persistantes, le capitaine avance en terrain miné. D’autant qu’il doit faire équipe avec une ancienne collègue pour qui ses sentiments semblent loin d’être éteints.



Pour élucider ce mystère qui plane sur les côtes normandes, Clément devra garder la tête froide et affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Marie-Christine Barrault (Denise Royan), Nicolas Gob (Clément Royan), Flore Bonaventura (Anna Duzinsky), Xavier Robic (Guillaume Royan), Philippe Resimont (Edouard Royan), Samy Seghir (Karim), Arthur Choisnet (Alex Legiste)…

VIDÉO la bande-annonce