Grands Reportages du 21 février 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 21 février 2026 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Basque tout simplement » (rediffusion)

Blotti entre les Pyrénées et l’océan Atlantique, le Pays basque figure parmi les plus belles régions de France et incarne à merveille la richesse de sa diversité culturelle. Un simple regard suffit pour reconnaître ses maisons typiques, les « Etxea », et quelques mots échangés pour entendre l’accent chantant de ses habitants. Profondément attachée à sa terre natale, une nouvelle génération de passionnés s’engage aujourd’hui à faire revivre les traditions basques. Durant près d’un an, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui redonnent vie et énergie au cœur du Pays basque.