Les 12 coups de midi du 21 février : plus que 6 cases, découvrez qui est sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 21 février 2026, 155ème victoire de Cyprien – Et de 155 victoires pour Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur alors qu’il ne reste plus que 6 cases et que la photo de la célébrité commence à apparaitre sur l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 21 février, plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte au total de 645 553 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 6 cases et elle devrait être entièrement dévoilée lundi. Evidemment, on a tous les indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra, un girophare, et des cadres photos.

Avec ces indices et le début de la photo, on peut vous confirmer qu’on avait vu juste ! Comme annoncé depuis plusieurs jours par Stars-Actu, c’est bien Mathieu Kassovitz qui va apparaitre sur cette étoile. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 21 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+