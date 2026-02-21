Un Si Grand Soleil Spoilers : Becker prêt à innocenter Pablo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 23 au 27 février 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 23 au 27 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir. Notez que votre série reprendra son rythme quotidien.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Pablo, qui est soupçonné du meurtre de Martin. Aude est convaincue que de sa culpabilité et compte bien le prouver, malgré les mises en garde de Thierry, qui peine à y croire et rappelle qu’ils n’ont aucune preuve dans ce sens. Mais Aude va jusqu’à faire témoigner son fils, Alexis, qui a entendu Pablo dire à quel point il détestait Martin.

Grâce à Sabine, Claudine assure la défense de Pablo. Elle décide d’aller secouer Becker au commissariat : il doit se bouger s’il ne veut pas que Pablo finisse injustement en prison ! Becker va finalement faire équipe avec Hugo afin de prouver l’innocence de Pablo.



De son côté, Yann prend ses distances avec Lucie. Et Johanna lui propose de devenir parents en adoptant un enfant. Surpris et ému, Yann accepte.

Quant à Pauline, elle va trahir Elodie. Léo lui a avoué que c’est lui qui a mis le feu à leur récolte de safran mais elle décide de le couvrir…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 (épisode 1864) : Alors que la police débarque à la ferme, Aude fait appel à un nouveau témoin dans l’enquête sur Pablo : son fils Alexis.

Mardi 24 février 2026 (épisodes 1865) : Tandis que Yann trouve une oreille attentive à ses problèmes, Caroline doute : et si Pablo ne disait pas toute la vérité ?

Mercredi 25 février 2026 (épisode 1866) : La rancœur de Roxane envers Catherine ne cacherait-elle pas quelque-chose ? De son côté, Johanna est prête à sauter le pas pour fonder une famille.

Jeudi 26 février 2026 (épisode 1867) : Tandis que Becker et Hugo font équipe pour sauver Pablo, Alex découvre que Ludo a menti à la police.

Vendredi 27 février 2026 (épisode 1868) : Alors qu’Elodie doute de la loyauté de Pauline, Pablo révèle à Noura que sa mère voudrait qu’il rentre à Lyon.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 23 au 27 février 2026

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 23 au 27 février 2026