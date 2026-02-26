Plus Belle La Vie du 26 février 2026 : la police arrête Charlotte, Léa craque (résumé + extrait vidéo épisode 528 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 26 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 528 de PBLV – La police va finalement arrêter l’un des leurs ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Charlotte est confrontée puis arrêtée par Ariane !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 février 2026 – résumé de l’épisode 528

À l’agence, Eric confronte Charlotte : elle se dit foutue. Elle avoue que Ripon l’a fait chanter après avoir découvert sa vraie identité via un son dossier récupéré lors du cambriolage. Elle lui a versé 10 000 €, mais il en réclamait 30 000 pour détruire les preuves. En voulant récupérer l’argent, ils se sont battus et il l’a griffée. Eric veut récupérer le dossier au plus vite…

Sur la place, Steve, aidé par Morgane, retrouve la fourchette, arme du crime. À l’hôpital, Eric tente d’interroger Otero, mais Bahram l’interrompt car la police arrive.



Publicité





Au commissariat, Ariane et Patrick apprennent que la fourchette ne porte aucune empreinte. Morgane révèle que Jennifer Maseron avait dénoncé Ripon pour vol quand elle était en maison de repos… Au cabinet, Jennifer affirme ne plus avoir de lien avec Jean-Jacques, mais elle explique à Ariane qu’elle l’a vu se disputer avec Charlotte.

Plus tard, Ariane confronte Charlotte : elle découvre la griffure à son bras et lui dit qu’elle a découvert qu’elle a fait stopper l’analyse ADN. Charlotte est arrêtée.

Ulysse retrouve Alice et Apolline afin de proposer une conciliation entre sa mère et sa sœur. Mais il est troublé en voyant que Léa appelle Apolline… Plus tard, Léa et Apolline se retrouvent pour clarifier la situation. Mais, troublées, elles s’embrassent de nouveau avant que Léa ne fuie. Chez elle, Jean-Paul a tout préparé pour une soirée romantique, ce qui met Léa mal à l’aise.

Au Mistral, Noémie aide Baptiste à trouver une activité pour occuper Mathis sans console de jeux, sous l’oreille attentive de Babeth. Au Pavillon des Fleurs, l’idée de Noémie fonctionne. Mais Chloé culpabilise de cacher la vérité sur son père à Elena.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 26 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.