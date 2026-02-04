Ici tout commence du 4 février : Léonard découvre la vérité, l’horrible chantage de Castelmont (résumé + vidéo épisode 1365 en avance)



Ici tout commence du 4 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1365 – Léonard va découvrir la vérité sur son père ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu'il est prêt à tout pour sauver l'institut et l'hôtel, Etienne va lui faire un horrible chantage !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 février – résumé de l’épisode 1365

Ferdinand annonce à Billie qu’il a repris contact avec son père et prévoit de déjeuner avec lui et Léonard. Contre toute attente, Billie le soutient. À l’Institut, Clotilde doute qu’il puisse aider à faire retirer la plainte de Storek, mais Anaïs lui fait confiance.

Lors du déjeuner, Étienne manipule Léonard avec une histoire émouvante sur sa mère et lui offre une montre soi-disant symbolique. Stanislas semble reconnaître la marque, mais Étienne élude. Plus tard, Léonard découvre que la marque n’existe que depuis 2015 : son père a menti. Ferdinand avoue qu’il était au courant, dans le cadre d’un marché avec Étienne pour aider Billie. Blessé et humilié, Léonard rejette les Castelmont.



Étienne refuse ensuite d’honorer sa part du marché. Léonard se dit prêt à tout pour sauver Billie et l’hôtel Jourdain. Étienne pose alors une condition : qu’il intègre le Master de son école l’an prochain.

De son côté, Zoé est très affectée par son évaluation. Débordée, elle manque de temps pour cuisiner. Lionel délègue les tâches à Solal, qui, aidé de Carla, remet l’appartement en ordre. Solal reconnaît enfin la charge mentale de Zoé, qui peut se recentrer sur la cuisine.

À l’hôtel Jourdain, Hector refuse d’abord un rendez-vous avec Constance pour soigner sa jambe, puis accepte. Pendant la séance, il souffre, se braque, l’accuse d’être une tortionnaire et met fin au soin.

Ici tout commence du 4 février 2026 – extrait vidéo

