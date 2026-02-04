Star Academy : une cagnotte suisse fait polémique pour booster Léa en finale face à Ambre



Alors que Star Academy approche de sa grande finale, un phénomène fait parler dans les coulisses — et pas seulement sur les réseaux sociaux. Léa, finaliste très appréciée du public, voit ses fans suisses déployer une stratégie de mobilisation impressionnante pour tenter de l’aider à décrocher la victoire… malgré une règle claire : seuls les citoyens français peuvent voter.











Une cagnotte suisse… pour recruter des votants français

Depuis plusieurs semaines, des supporters venus de Suisse — pays dont les habitants ne peuvent pas voter à Star Academy — ont lancé une initiative surprenante : une cagnotte collective destinée à financer la mobilisation de fans français prêts à voter pour Léa. L’objectif affiché ? Encourager un maximum de votes en faveur de la candidate suisse, en rémunérant et en motivant des supporters hexagonaux à participer massivement aux votes.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : déjà plus de 70 000 € ont déjà été récoltés depuis le lancement de l’opération, dont plus de 20 000 € spécifiquement pour la finale qui oppose Léa à Ambre.

Derrière l’initiative : deux fans… et le grand frère de Léa

Selon Le Parisien, cette mobilisation est le fruit d’une organisation coordonnée par Laurine et Jessica, deux grandes fans de Léa. Elles ont su fédérer une communauté prête à investir financièrement dans la course à la victoire pour leur candidate favorite.



Et ce n’est pas tout : Loïc, le grand frère de Léa, assure un rôle de supervision discret mais réel, veillant à ce que la cagnotte soit utilisée selon les règles et dans l’esprit du jeu.

Une stratégie qui fait débat

Rapidement, cette initiative a suscité de nombreuses réactions. Certains y voient une forme d’entraide communautaire innovante, permettant à des supporters privés de droit de vote d’avoir quand même un impact indirect. D’autres estiment au contraire que cela frise l’instrumentalisation du vote — une manière détournée de contourner les règles officielles de la Star Academy.

Des précédents belges

Ce n’est pas la première fois qu’un tel système voit le jour. Lors de la saison 2023, la candidate Héléna, originaire de Belgique, avait elle aussi bénéficié d’une dynamique similaire : des cagnottes lancées par des fans belges pour inciter des votants français à la soutenir. Cette année, Anouk, elle aussi belge, a bénéficié d’une cagnotte.

La cagnotte décidera-t-elle de la victoire ?

À quelques jours de la grande finale, la grande question reste entière : cette cagnotte impressionnante permettra-t-elle à Léa de devancer Ambre ? Ou est-ce qu’au contraire, ce dispositif pourrait provoquer un retour de bâton médiatique contre la candidate ?

Quoi qu’il en soit, ce phénomène illustre une fois de plus l’impact grandissant des communautés de fans dans les compétitions télévisées — parfois au-delà des frontières et des règles officielles.