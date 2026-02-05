Ici tout commence du 5 février : la vérité éclate, Anaïs et Jeanne prennent une décision (résumé + vidéo épisode 1366 en avance)



Ici tout commence du 5 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1366





Ici tout commence du 5 février – résumé de l’épisode 1366

À l’Institut, Léonard confie à Ismaël que son père lui a proposé d’intégrer le Master de Castelmont l’an prochain. En échange, Étienne ferait retirer la plainte contre l’Institut. Léonard compte accepter. Ismaël accuse le coup, mais son petit ami lui suggère qu’ils pourront se voir pendant les vacances.

De leur côté, Étienne, Jeanne et Anaïs rencontrent Storek à l’hôtel Jourdain. Étienne propose de devenir juré du Prix Excellence Palace et d’organiser l’édition 2026 à Castelmont si la plainte est retirée. Storek accepte immédiatement. Les Jourdain sont soulagés, sauf Ismaël, qui sait que Castelmont n’agit pas par générosité.



À l’Institut, Ferdinand envisage de dire la vérité à Billie, mais se dégonfle lorsqu’elle arrive. Elle vient d’être convoquée par Anaïs et pense pouvoir être réintégrée, tout en admettant qu’elle n’en a pas vraiment envie. Plus tard, Billie découvre que Ferdinand a conclu un accord avec son père, contribuant au sacrifice de Léonard. Il affirme avoir agi par amour, mais elle rompt et refuse de le revoir.

Jeanne révèle à Anaïs que Castelmont a forcé l’inscription de Léonard. Anaïs assume être prête à le sacrifier pour sauver l’Institut. Billie, qui a entendu, l’accuse de manipuler ses proches. Finalement, Anaïs et Jeanne annoncent à Étienne qu’elles préfèrent fermer l’établissement plutôt que céder à son chantage.

Pendant ce temps, Marc, Rose, Carla et Jim préparent le lancement de leur livre de recettes. Zoé demande au chef Leroy de goûter sa recette retravaillée, mais il refuse. Dépitée, elle raconte son échec au Comptoir de Jude. Un client âgé goûte son plat, le trouve délicieux et demande à l’emporter. Ce client se révèle être Dominique Montigny-Ferrand, chef renommé et grand-père de Jim, présent pour le lancement du livre. Il glisse ensuite à Marc que le plat de Zoé est très réussi et que la situation de la jeune fille mérite indulgence…

Plus tard, Leroy avoue à Zoé qu’il a finalement goûté son assiette, qu’il a trouvée très bonne, mais sans pouvoir modifier sa note. Il lui offre cependant une seconde chance dès le lendemain avec une épreuve imposée de trois heures. Zoé accepte, déterminée à réussir.

Ici tout commence du 5 février 2026 – extrait vidéo

