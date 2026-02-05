Plus Belle La Vie du 5 février 2026 : le comportement suspect de Noémie (résumé + extrait vidéo épisode 513 en avance)



Plus belle la vie du 5 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 513 de PBLV – Théo Bonant est mort dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors que la police cherche son meurtrier, Noémie a un comportement suspect…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 février 2026 – résumé de l’épisode 513

Jean-Paul annonce à Patrick et Stanislas que Théo Bonant est mort étranglé dans la nuit du 3 au 4 février. Patrick envisage la piste d’un complice, tandis que Stanislas pense à une vengeance : un morceau déchiré d’un courrier du Pavillon des Fleurs a été retrouvé, ce qui oriente les soupçons vers Blanche et Noémie. Patrick veut trouver le lien entre toutes ces femmes que Théo détestait…

De retour de l’hôpital, Morgane confie à Laura qu’elle veut porter plainte après l’humiliation subie en ligne. Laura lui apprend que Théo a été assassiné et qu’il avait peut-être un complice. Morgane ne voit pas qui aurait pu vouloir se venger d’elle.



Vanessa tente de parler à Ophélie, qui refuse toute réconciliation et l’accuse de l’avoir manipulée. La discussion dégénère et Vanessa repart furieuse. Au Mistral, Ulysse demande à Aya de témoigner contre Ophélie, qu’il accuse de mentir sur sa séquestration. Aya refuse par loyauté envers son amie et accuse Vanessa. Thomas propose finalement de témoigner pour Vanessa, puis recadre Aya.

Épuisée, Yolande raconte à Thomas qu’elle a gardé les enfants, qui n’ont pas apprécié d’avoir été gardés par Apolline la veille. Elle se dit heureuse d’aider Léa et évoque le concert auquel elle est allée, ce qui surprend Steve… Plus tard, Steve confronte Apolline au sujet du concert et l’accuse de mentir ; elle avoue avoir eu peur de le vexer.

Jean-Paul interroge Eddy Duclerc, le moniteur d’auto-école. Il affirme que Théo s’y est disputé avec Noémie mardi, au point qu’il a dû intervenir. Stanislas, de son côté, informe Blanche de la mort de Théo. Celle-ci explique qu’il venait souvent au Pavillon des Fleurs pour ses études et discrètement, elle prévient aussitôt Noémie.

Convoquée, Noémie s’inquiète de son altercation avec Théo. Vadim lui fournit un faux alibi juste avant son audition. Patrick met Vadim en garde, il comprend qu’il ment et soupçonne Noémie malgré tout. Après l’audition, Vadim rassure Noémie sur son alibi. En repartant, elle se débarrasse discrètement de la balise GPS qu’elle avait placée dans le sac de Théo la veille de sa mort…

